〔中港个股〕中石化对下半年炼油业务"比较乐观",拟加大上游业务开发(更新版)

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* 中石化董事长傅成玉对下半年炼油业务感到乐观

* 下半年原油价格可能保持在90-110美元之间

* 公司拟加大海内外上游油气资源开发

* 分析师称中石化全年盈利预估需要上调

* 中石化H股收涨6.7%,成升幅最大蓝筹股

记者 雷美珍

路透香港8月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)高管周一称,下半年国际原油价可能在高位震荡,但公司对于下半年的炼油业务还是"比较乐观",因相信中国政府将加快国内成品油定价机制改革.

中石化周日晚公布今年上半年净利同比增长11.9%至411.74亿元人民币,远高于市场预期的327亿元.[ID:nCN1928315]

而最令投资者惊喜的是,原油加工规模比竞争对手中石油(0857.HK)(601857.SS)多出三分之一,炼油业务亏损却比中石油少一半.

"表面上炼油业务是亏损,实际上公司希望抢占更多的市场份额...为一旦成品油市场价格开放令炼油利润提升而做好准备."中石化董事长傅成玉在记者会上表示.

他并称,相信中国在目前宏观经济的情况下,政府将加快成品油定价机制的改革,而这个改革步伐可能比市场预期还要快.

去年10月新华社报导称,发改委表态,2010年内将出台新成品油定价机制.微调当前定价机制的可能作法,包括缩短参考时间段或缩窄价格变动区间,以更迅速反映出国际原油价格及成本变化.不过原油价格自去年第四季以来不断走高,而中国的通胀持续升温,令到成品油定价机制改革迟迟未能出台.

分析师称,中国对成品油定价机制改革,将可提升中石化等炼油商盈利前景的可预见度,对企业有正面作用.

傅成玉称,目前布兰特原油价在110美元/桶上方,下半年可能在90-110美元之间的高位震荡.

加入中石化之前,傅成玉曾担任中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油(0883.HK)的董事长兼首席执行官,因而令投资者憧憬中石化未来在上游业务能够有所作为.

傅成玉说,中石化已经制定未来10-20年的发展方向,其中一个重要战略是要加大上游油气以及非常规油气的开发,并加大国内和海外的油气产量.

"希望海外与国内的产量比重将各占一半,"他说,为此公司正在评估向母公司收购更多上游资产的可能性.此外,中石化亦将加快国内页岩气和致密气的勘探和开发.

中石化午盘升幅一度扩大至逾8%,触及7.6港元的三周高位,最终收高6.7%,报7.48港元,为升幅最大的蓝筹股;大盘恒生.HSI则涨1.44%.其A股下午亦由跌转升,收涨0.68%,报7.39元人民币.

苏格兰皇家银行分析师黄晓丹称,预期下半年原油价下行压力较大,因此相信市场需要对中石化今年盈利预估向上修定.

根据汤森路透I/B/E/S预测,中石化2011年度净利为739亿元人民币,按年增长3%.

今年上半年,中石化加工原油1.09亿吨,炼油业务亏损122亿元人民币;中石油上半年加工原油6,651万吨,炼油业务亏损233.58亿元,拖累整体净利仅升1%.[ID:ID:nCH0076119]

元大证券的报告称,中石化上半年净利相当于其预测全年净利的66%;尽管炼油业务亏损显着,化工业务获利创新高,因此该行上调中石化今年盈利预测,目标价则由8.3港元升至8.5港元.(完)

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