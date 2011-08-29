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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 14:35 BJT

〔香港热股〕中国石化午盘升幅扩大至7.26%,因上半年获利超预期

路透香港8月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周一午盘升幅扩大至逾7%,因上半年获利超出市场预期.

香港时间14:25,其H股升7.83%,报7.57港元;大市恒生指数.HSI则升1.5%.

中石化此前公布,今年上半年净利按年升11.9%,明显高于市场预期,受益于油气勘探及生产业务大幅增长.[ID:nCN1928315]

元大证券的报告称,中石化上半年净利相当于其预测全年净利的66%;尽管炼油业务亏损显着,化工业务获利创新高,因此该行上调中石化今年盈利预测,目标价则由8.3港元升至8.5港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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