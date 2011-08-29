〔香港个股〕国美电器称今年新开店六成将位于二级城市,因市场空间大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---中国第二大家电零售商--国美电器(0493.HK)主席张大中周一表示,今年新开的店铺中,有六成将位于二级城市,因这些城市的市场空间较大.
张大中在业绩记者会上称,由于二级市场的电器保有量相对较低,因此公司未来会有较大比例的新门店设于这些市场.新开门店60%将位于五大区域--川渝、广深、大上海、京津唐及山东.
该公司今年全年开店目标为260家店,总裁王俊洲表示,一级城市同店销售会较有压力.
国美电器中午时公布上半年净利为12.52亿元人民币,按年增长30%,与路透调查四位分析师所得的净利预估12.9亿元相符;中期每股盈利为0.074元人民币,亦较上年期同期的0.064元增加.[ID:nCH0076783]
本地时间下午15:58时,国美上涨3.96%至3.41港元,过去一个月跌11.59%;大盘恒生指数.HSI涨1.42%.(完)
--记者 李珊珊/张雅菁/郭经伟; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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