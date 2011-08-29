〔香港个股〕旭光称将扩增PPS高新材料产能,并自9月起再调涨部份产品

路透香港8月29日电---中国天然芒硝暨PPS生产商--中国旭光高新材料集团(0067.HK)周一称,在透过并购跃居全球PPS主要生产商後,亦将陆续建设此块高新材料的新产能,此外为因应原料价格上涨,自9月起部份PPS产品将再次涨价.

在去年11月宣布收购聚苯硫醚(PPS)生产商高分子的旭光,已开始建设新PPS树脂和PPS纤维生产线,年产能分别为25,000吨和15,000万,预计于2012年第四季投产,与Chevron Phillips Chemical,以及占全球约40%产量的多家日本企业竞争市场份额.

"今年日本地震後,PPS生产肯定有受到影响,今年供应会比去年更紧张,"旭光执行董事兼主席张志刚在记者会上称."我们也是因此有不停扩大产能的计划."

PPS为一种用于电器、汽车及涂料等领域的新兴工程塑料,已被列为中国"十二五"计划的重点新材料之一.这块业务目前已占旭光55.1%的营收,芒硝则占44.9%.

而为因应原材料价格的上涨,张志刚并表示,继去年PPS产品11月全面涨价5-10%,今年4月部份产品亦再次涨价,并已订自9月1日部份PPS纤维调涨5-10%.

旭光上半年净利7.74亿人民币.去年尚未合并高分子前的中期净利为3.57亿.由于生产成本上涨,该公司截至6月底毛利率为65.1%,较去年同期的72.0%下滑.

旭光于去年11月以约110亿港元代价收购PPS树脂生产商中国高分子新材料有限公司,其後由旭光资源易名为中国旭光高新材料,并于今年初按每股2.81港元配股筹资逾9亿港元.(完)

浏览中国旭光高新材料其他新闻,请点选[0067.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)