〔香港股市〕恒生指数收高1.44%,受石油生产商提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---港股周一收高,因获利提振石油生产商股价走高,抵消中小型银行股的下跌,此前中国政府进一步控制货币供应.[ID:nCN1927347]
恒生指数.HSI收高1.44%报19,865.11点.恒生国企指数.HSCE上涨2.06%,收报10,511.87点.
沪综指.SSEC下跌1.37%报2,576.41点,表现逊于亚洲其他股市,受银行股拖累.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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