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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 16:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高1.44%,受石油生产商提振

路透香港8月29日电---港股周一收高,因获利提振石油生产商股价走高,抵消中小型银行股的下跌,此前中国政府进一步控制货币供应.[ID:nCN1927347]

恒生指数.HSI收高1.44%报19,865.11点.恒生国企指数.HSCE上涨2.06%,收报10,511.87点.

沪综指.SSEC下跌1.37%报2,576.41点,表现逊于亚洲其他股市,受银行股拖累.

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