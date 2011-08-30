《交易视点》乍暖还寒,资金面仍是未来制约中国债市表现的主因--中金

路透上海8月30日电---中国国际金融公司最新发布的利率产品策略周报称，尽管基本面对债市有利，中期机会正在来临，但由于流动性拐点滞後于通胀拐点，所以资金面仍是未来一段时间制约债市表现的主要因素。

报告并称，准备金缴存范围的扩大最主要的目的是为了控制银行表外融资规模的过快增长，而并不是继续大幅收紧流动性。如果资金面出现像6月份那样紧张的局面，央行会通过公开市场净投放或定向下调部分中小银行法定比率的方式来进行对冲。

**8月M2增速将大幅下降**

8月份通胀开始进入下降通道，预计CPI 同比将出现超预期的下滑，大幅回落至5.9%，而PPI 同比则小幅下降至7.2%；PMI 开始触底回升，但回升力度不及去年8 月，这意味着即使制造业去库存暂告一个段落，但再库存的力度不如去年，所以基数偏高会导致工业增速的同比继续下降至14%以下，投资和消费由于物价下跌会延续下滑趋势，不过贸易顺差可能因为内需回升和外需下降而重新缩小；贷款增量可

能小幅回升至5000 亿元附近，而M2 增速由于去年8 月工行转债申购导致的高基数效应会大幅下降至13-14%之间。

**政策观察**

年内货币政策转向的可能性依然不大，但在调控方式上，央行更倾向于采取价格型工具而不是数量型工具。8 月份人民币升值速度加快是在美元没有贬值的情况下出现的，显示央行在升值问题上更加主动，一方面是为了降低国内持续对冲外汇占款投放流动性的压力，另一方面也可能与预期QE3 将会推出有关。

准备金缴存范围的扩大最主要的目的是为了控制银行表外融资规模的过快增长，而并不是继续大幅收紧流动性。如果资金面出现像6月份那样紧张的局面，央行会通过公开市场净投放或定向下调部分中小银行法定比率的方式来进行对冲。

**流动性和供需状况**

9月份银行超储资金不会上升，超储率仍会维持在1%左右的低位。从融资需求来看，9 月份由于季末考核因素和大盘股的发行，未到期回购馀额将重新回到1.4-1.5 万亿。综合资金的供需分析，预计9 月份回购利率均值将显着超过8 月份，达到4-5%之间，局部时间会保持在5%以上。国债和政策性银行债的净增量较前几个月有所下降，但信用债供给压力上升，对利率产品的需求会产生分流作用。

**市场展望和投资建议**

尽管基本面对债市有利，中期机会正在来临，但由于流动性拐点滞後于通胀拐点，所以资金面仍是未来一段时间制约债市表现的主要因素。9月份政策性银行债收益率可能回到7月份的高点，而国债收益率有突破前期高点的可能，市场的调整更有可能是以新债认购需求减弱、一级带动二级上行的特征来完成。

投资者不要急于博反弹，耐心等待市场超跌的机会，坚持大跌大买、小跌小买、上涨不追的策略。3个月Shibor 在资金面偏紧的情况下可能会再度回升，建议投资者注意固息债和浮息债合理搭配，从票息的角度而言，Shibor浮息债仍好于固息债，而定存浮息债则存在博央行加息的短线机会。构建互换利率的支付头寸，Shibor 互换利率上升的确定性更大。(完)

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