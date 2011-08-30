《交易视点》中国可转债仍处于慢节奏建仓期,市场估值提升难度大--中金

路透上海8月30日电---中国大型投行中国国际金融公司最新报告称，从供求、绝对价位等因素看，转债市场估值已经初步显露出阶段性企稳迹象。但股市预期、债基仓位等决定转债市场估值提升难度仍较大。

不幸的是，石化转债巨额供给预期构成短期风险，资金面状况导致的机会成本构成中期压力，大盘转债首当其冲。

--供给压力已经阶段性结束，大盘转债扩容是中长期风险。从需求端角度看，新基金可能带来一些增量需求，需求群体的外延也在扩大。当前的估值水平已经进入合理区域，但还难言低估。从供求、绝对价位等因素看，转债市场估值已经初步显露出阶段性企稳迹象。但股市预期、债基仓位等决定转债市场估值提升难度仍较大。不幸的是，石化转债巨额供给预期构成短期风险，资金面状况导致的机会成本构成中期压力，大盘转债首当其冲。

--需要再次提及，条款普遍弱化之後，转债品种以时间换空间的能力不强。在整体估值调整空间已经不大情况下，大格局还是要看股市。对股市看法，我们在8月10日提到对股市短期看法转为中性，但中期仍面临诸多变数，从更长周期看目前应已经处于底部区域。海外市场动荡显然是近期股市面临的最大风险点。而A股资金面状况一如既往仍令我们担忧，准备金率缴存范围扩大影响将明显偏负面。基于市场难有整体性趋势行情的判断，指数基金的市场关注度大为降低，这对权重大盘股显然不利。

--我们曾判断转债市场底部煎熬状态将在8月份持续。转债个券总体条款保护较差，在估值压力兑现後，趋势的逆转更加依赖股市。而如上述，我们认为股市已经处于长周期的底部区域，但中期来看仍存在诸多变数，短期以平盘区间震荡为主，难有系统性行情。这一背景下，转债市场整体已经进入底部区域，但底部徘徊格局可能在较长时间内延续，准备金率缴存范围扩大和石化转债扩容利空需要消化。仍建议投资者控制仓位并注意建仓节奏，“逢股市调整、逢新券上市”建仓是较好选择。从仓位上看，转债品种配置比重应逐步恢复到中性水平，而向超配过渡还需要时间。

--个券方面，大盘转债中我们仍最看好工行转债，中小盘个券当中我们看好国投、中海、深机、巨轮、两只钢铁转债，澄星、中鼎、美丰、燕京均建议优先选择正股。从增持的角度看，继续建议投资者关注国电转债上市前後电力板块低吸机会。

--具体而言，石化转债市场地位下降，业绩利好遭遇转债融资利空，增持需等待估值修复和利空兑现。银行转债短期关注政策冲击，中行短期更具防御性，但我们更看好工行转债。电力板块转债在国电上市前後是增持关注期。巨轮、中鼎转债基本面都较好，但转债筹码收集较难，建议继续持有。中海、深机转债估值低是硬道理，能够一定程度弥补正股基本面不足，适量持有。双良转债没有转债价格下跌就没有转股价修正惊喜，建议减持。(完)

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