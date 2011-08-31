更正(官方):〔路透专访〕eBay力推中国跨境交易,料中国大型卖家销售额保持30-40%年成长率

(官方更正:标题及第一段提及,"大中华区"销售额将可维持30-40%年成长有误,请改为"中国大型卖家"销售额将可维持30-40%年成长;另第二段提及,"大中华区"销售额亦有误,应改为"亚太区跨境")

* 预期中国大型卖家销售额维持30-40%成长率一段时间

* 专注于推动中国跨境交易

* 持续于中国寻找并购对象,但目前市场过热

记者 张雅菁/李千仪

路透香港8月31日电---在中国本地市场无力施展拳脚下,已进入中国市场近10年的美国网路商务公司eBay(EBAY.O)表示,正试图运用全球营运经验拓展中国卖家及买家进行跨境交易,预期中国大型卖家销售额将可维持30-40%年成长率一段时间.

eBay亚太区董事总经理李在现(Jay Lee)表示,eBay与旗下支付系统PayPal的亚太区跨境销售额去年达40亿美元.而两者在全球分别拥有的9,700万及1亿活跃用户,将是该公司与淘宝及当当网DANG.N等本地业者竞争的武器.

"对我们而言,我们要善用我们的长处,而今天我们擅长的是全球,协助中国卖家在全球销售,协助中国买家在全球购物,"李在现接受路透专访时表示.

尽管eBay不断在非开发市场攻城掠地,然而本地竞争者的"主场优势"却常常不是那麽容易突破.以中国而言,阿里巴巴集团旗下的淘宝网在规模达4,600亿元人民币的中国网络零售市场当中,估计便占有逾八成份额.

中国网络零售市场的增长令西方同业瞠目垂涎.中国有约1.5亿名消费者在线购物(比日本全国总人口还多),但仅为中国互联网用户的约三分之一.即便如此,中国电子商务市场仍处于起步阶段,因受限于网络交易安全、卖家诚信(假货横行)和物流体系不健全等原因,中国网络零售市场仍远远谈不上发达.[ID:nCH0104186]

也因此跨国大型网站如eBay在中国本地市场亦曾大跌一跤.eBay在2006年时将其于2003年以1.8亿美元收购的中国本地拍卖网站"易趣",纳入与Tom在线建立的合资企业.Tom在线是Tom集团(2383.HK)旗下的门户网站及无线服务供应商.

不过,李在现指出,尽管eBay在中国市占率并不高,但获利能力却不见得输人.

"他们可以号称几十亿、几十亿元(收入),但当谈到真正的股东回报时,我猜我们的获利能力应该是一样的,甚至更高."他称.

**中国网路并购市场过热**

在被问及与Tom集团的五年合作合约即将到期,未来合作关系将如何演变?李在现表示,目前并无定论.

他并称,藉由与Tom在线的合作,让eBay五年来可以专注于跨境业务.未来如果eBay对于中国本地业务更感兴趣时,或将就新的营运策略进行讨论.

而善于透过并购来成长的eBay,下一步是否将在中国寻找并购对象?李在现表示,eBay虽然亦持续在中国物色,但只有"对的机会及对的价格"才会让eBay出手.

"你知道的,中国现在已经过热了,"他称.

根据位于北京的Analysys International数据显示,中国电子商务交易额在第二季成长65%,达到1,929亿元人民币,其中企业对个人(B2C)大幅攀升173%,达543亿元人民币.

阿里巴巴集团旗下的淘宝网是中国国内最大的B2C网站,2010年交易额达4,000亿元人民币;而这一数字在2007年仅为400亿元,三年内翻了三倍,预计未来将向1万亿的目标发展.[ID:nCN1557841]

据eBay已公布的财务预测,其2011会计年度营收料介乎113-116亿美元,GAAP每股盈利为2.41-2.44美元.[ID:nCN8476711]

市值名列谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.O)、百度(BIDU.O)及腾讯之後的eBay(0700.HK),今年股价上涨近10%,优于道琼指数.DJI的下跌0.3%.(完)

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