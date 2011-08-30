版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:11 BJT

〔表格〕中国东方航空2011年中期净利22.79亿元人民币,按年增29.5%

路透香港8月30日电---中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)宣布,截至2011年6月30日年止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度中期

每股盈利(元人民币) 0.20 0.16

净利 2,279.26 1,760.56

营业额　 38,079.19 33,127.33

注: 东航今年中期不派发股息,与去年同期相同.(完)

浏览中国东方航空其他新闻,请点选[0670.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐