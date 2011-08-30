《香港报摘》--经济日报8月30日

* 要闻版头条:

--美国银行(BAC.N)出售约一半其所持有的中国建设银行(0939.HK)股权,内地银行松了口气.配售套现约647亿港元.投资界人士初步相信,美银落实减持行动可望大大减轻建行以至一众内银股的估压.

* 其他:

--二手市场笋盘(便宜楼盘)逐渐被消化,屋苑议价空间收窄,高价成交初现.业内人士估计,随着稍早因恐慌性卖压而大幅减价的单位陆续被市场吸收後,料短期尺价可找到支撑位.

--尖沙咀广东道诞生新铺王,消息指,华置(0127.HK)旗下新港中心地下至2楼的复式铺位,获法国皮具品牌Longchamp以月租750万港元预租,拟开设旗舰店,吸引内地游客.奢侈品需求不减,租务仍然乐观.

--中信银行(0998.HK)将在香港发行点心债券,筹资不超过300亿元人民币,用作发放贷款、补充流动资金以及一般企业用途.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.