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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--信报8月30日

* 要闻版头条:

--美国银行(BAC.N)折让11%沽售中国建设银行(0939.HK),套现647亿港元.

* 其他:

--正通汽车(1728.HK)以55亿元人民币,收购4S经销商同方公司100%股权.同方以经营豪华汽车品牌零售为主,品牌包括捷豹、路虎以及沃尔沃.

--中国徐工机械(000425.SZ)已通过港交所上市聆讯,预期最多集资156亿港元,但尚未有上市时间表.

--上市不足一年的博士蛙(1698.HK)中期净利逊于市场预期甚远,加上上半年存货周转天数较年底大增84天,股价狂泻17%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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