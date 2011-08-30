《香港报摘》--信报8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国银行(BAC.N)折让11%沽售中国建设银行(0939.HK),套现647亿港元.
* 其他:
--正通汽车(1728.HK)以55亿元人民币,收购4S经销商同方公司100%股权.同方以经营豪华汽车品牌零售为主,品牌包括捷豹、路虎以及沃尔沃.
--中国徐工机械(000425.SZ)已通过港交所上市聆讯,预期最多集资156亿港元,但尚未有上市时间表.
--上市不足一年的博士蛙(1698.HK)中期净利逊于市场预期甚远,加上上半年存货周转天数较年底大增84天,股价狂泻17%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。