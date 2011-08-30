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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月30日

路透香港8月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7927港元HKD=)

美股道琼工业指数周一收高254.71点或2.26%,报11,539.25点.希腊两大银行合并是受债务问题重压的欧洲地

区传出的一则少有的令人鼓舞的消息.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.580 4.16 49768 15.241 2.29

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.310 -3.20 260366 5.084 2.29

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.630 0.56 457217 78.909 1.23

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.440 -3.21 336801 18.931 2.22

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.770 2.91 69442 9.645 2.17

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.560 6.99 73476 7.603 1.50

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.630 2.82 726223 66.441 1.44

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 64.810 1.34 56085 5.050 2.24

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.380 2.72 634664 15.882 2.86

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.550 4.75 108115 21.469 3.46

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.430 6.76 80038 3.785 1.48

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.720 0.00 22071 5.411 2.49

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.530 2.21 10491 1.912 -48.61

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.610 0.38 72847 0.407 1.69

--整理 李珊珊

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