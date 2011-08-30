《香港报摘》--其他报纸重要消息8月30日

* 明报

--嘉汉林业TRE.TO旗下在港上市的绿森(0094.HK)周一(29日)被证监会勒令停牌.据消息指,证监会已对绿森展开调查,而调查依据的"证券及期货规则"条款,即事件或与发出文件资料"虚假、不完整或具误导性的资料"有关.(B02)

* 苹果日报

--证监会宣布,将包括安硕A50中国(2823.HK)等13只在港上市的本地合成ETF(交易所买卖基金)的抵押品水平,提高至少相当于ETF交易对手风险总额的100%,如抵押品为股本证券时,抵押品市值更须至少相等于交易对手风险总额的120%.(B01)

--中国稀土控股有限公司(0769.HK)在稀土价格急升带动下,上半年纯利急升4.07倍至3.12亿港元,每股盈利18.64仙,毛利率亦大升29个百分点至52%.(B06)

--根据香港交易所(0388.HK)权益披露资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚于上周一(22日)至周四(25日),共斥资4,021万港元,扫入1,140万股深圳中航(0161.HK),持股量由5.45%增至9.56%.(B04)

* 星岛日报

--中信集团旗下的中信资源(1205.HK)旗下月东油的三座人工岛,将于2013年月底完成生产设备安装,该公司预计2014至2015年,该油田年产量会到高峰.(B06)

* 东方日报

--联交所资料显示,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤,透过控股公司周大福于6月正式以每股71.5元,认购2.72亿股平保(2318.HK)(601318.SS)新H股,涉资近195亿港元,但当中1.96亿股为淡仓.(B05)

--受限购等调控影响,绿城中国(3900.HK)副主席寿柏年表示,以目前情况相信,全年要达合约销售540亿至550亿元人民币的目标具困难;但他指,惟暂时未有计划调整全年目标,亦认为减价不是唯一办法. (B06)

* 文汇报

--恒指服务公司董事兼总经理关永盛表示,该公司现正与内地基金公司及交易所作沟通,并已同意将恒指及国企指数交由内地两间基金公司作发展,但未能透露港股ETF(交易所买卖基金)推出的时间. (B01)

--中国儿童服装零售商--博士蛙(1698.HK)公布,截至6月30日止中期业绩,录得股东应占溢利1.3亿元人民币,较去年同期增长11.9%.集团首席运营官及常务副总裁陈丽萍透露,集团下半年将新开店铺711间,涉及约5万平方米面积.(B02)

--受日本地震影响,建滔化工(0148.HK)今年上半年中期纯利按年微升2%.集团主席张国荣表示,其在江苏省昆山的千灯建滔裕花园首期面积约40万平方米,若全部售出,料2013年入帐金额逾30亿元人民币.(B02)

--重庆机电(2722.HK)预测,其下半年整体毛利率将维持与上半年相若的水平.重董事长谢华骏表示,未来该公司旗下四大板块仍会继续物色收购的机会,其中包括在海外收购.(B05)

* 大公报

--国航(0753.HK)(601111.SS)已取得监管部门批准,恢复投资燃油对冲,并补充指将于油价波动放缓时签订合约.公司副总裁兼总会计师樊澄表示,燃油价格高企使得公司及整个行业的营商环境困难.(B10)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.