版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 08:55 BJT

〔表格〕中芯国际2011年中期转亏为盈,赚650万美元

路透香港8月30日电---中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK)(SMI.N)公布,截至2011年6月底止的半年度业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　 　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(美元) 0 0

净利 6.46(盈) 85.91(亏)

营业额　 722.95 720.06

注:中芯国际为全球第四大芯片生产商.(完)

浏览中芯国际其他新闻,请点选[0981.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐