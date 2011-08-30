〔表格〕中芯国际2011年中期转亏为盈,赚650万美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月30日电---中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK)(SMI.N)公布,截至2011年6月底止的半年度业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(美元) 0 0
净利 6.46(盈) 85.91(亏)
营业额 722.95 720.06
注:中芯国际为全球第四大芯片生产商.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。