〔港报财经评论〕上落市宜吸勿抢--信报8月30日

上落市宜吸勿抢 /苏子

贝南奇上周大玩拖字诀,令港股部分对冲避险的资金重投带来反弹,以及收复上周五失地,但于今天期指结算日前的掉期活动不显着,全日成交金额缩减至530亿港元,反映好淡双方维持在21,000-18,500点预期的上落区的中轴水平穿梭.由于美国联储局于下月20日开会两天带来QE3憧憬,但涉及的措施内容是否可在开会前进行沟通,却要加长一日会议带来假象,看来美国善于戏剧化可见一斑.在未来约一个月,市场焦点转至欧债危机变化带来短暂性的上落,亦是上周提出後市港股短线宜炒、中长线宜造淡的策略.如外围无意外,短期反弹可维持,甚至挑战早前20,500点附近水平.不过,在玩反弹市宜吸勿追,留待一些突发消息带来的跌幅作吸纳心头好的股份,连同严订投入30%多资金入市逐浪,或许是未来一段较漫长的真死亡交叉下的入市策略.

港股反弹幅度多少受中国内地A股偏软影响,一方面是中国地方政府有沽售国有股份套现应付短期还债等资金需求,而人行把信用证、保函及银行承兑汇票等保证金存款纳入准备金范围,变相冻结银行约9,000亿元人民币资金,相等上调1.03%存款准备金率.有趣的是,中国内地A股跌幅较大,相对港股只有民生银行(1988.HK)跌6%与中信银行(0998.HK)跌2.7%较为明显,以反映中小型商业银行的保证金率较大型银行为高.

这现象一方面是中国内地关注人行持续年内相继收紧过剩市场资金的措施,特别是这收缩资金会影响目前趋紧的市况,直接影响整体经济表现,或许是察觉高通胀持续,否则人行与部分中国官员提出的定向宽紧信贷政策或有差异,还要多观察一段日子才有定论,当然中国内地正为2009年大洒金钱的刺激方案作修订及局部退烧,如何在面对欧美经济进入约只有1%增长影响出口及相关制造业,以至部分如房产与物价过热的通胀必须调控下,却要确保GDP维持在8%的增长,避免中国内地经济出现硬着陆,任何调校优化金融政策均足以引发投资市场及个股出现不轻的波动.随着业绩公布期接近结束,基金会依赖最新企业业绩作换马评估,值得留意是绝大部分业绩均符合市场预期,惊喜不多,依然以中国内地消费及政策扶持板块为主,估计中国为确保经济不致硬着陆及保持消费能力意欲,不排除会透过直接受通胀影响的日用品进行补贴,以致还富于民,令部分家电、大卖场、连锁店以至有望开放市场定价制度的板块受惠.反之,工业股一方面受人民币升值、商品价格波动、工资上升、缺电与海外市场需求增长放缓下,投资者目前只可寻求有议价能力及产品增值能力高的工业股,逐步令中国内地工业朝向台日韩优质化才有竞争力,令选择工业股知易行难.(P27)

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美政府乐见弱美元 /苏子

上周五联储局主席贝南奇在Jackson Hole会议的演说中,并没有表示会推出QE3,这本来是利好美元及利淡高风险资产项目的消息,但由于贝南奇却同时表示,会把下月FOMC的议息日子由一天改为两天,因此令市场仍憧憬联储局有可能在下月议息後暗示会推出QE3.因此,市场把坏消息当好消息炒,令美元先升後跌,至于高风险资产项目则掉头急升,市场如此大炒反市,使不少反应不及的短线炒家因而招致明显损失.然而,联储局是否真的在下月议息後暗示会推出QE3,其实大家也不知道答案,故市场上的炒家亦只是靠猜测来炒作.

毕竟面对目前全球经济环境仍然弥漫着恐慌情绪,发达国家的经济情况在未来一段长时间里只会持续保持低增长的大前提下,相信只会令不少投资者放弃用较长时间的投资角度来持有仓位,并迫使这些投资者变身成为追逐价位短期上落的炒家,但当市场上这类炒家不断增加时,却只会令价位的上落变得更为波动及难以捉摸,故这些炒家只要一个不留神,随时会在如此波动难测的市况里招致重大损失.虽然目前的市况实在不易捉摸,但大方向而言,其实却不难看到,全球负债最多的美国,其货币的走势只会是在波动中反覆往下寻底,目前美元之所以可以在低位喘定跌势,美汇指数仍未下破2008年3月的70.70历史低位,只不过是欧债危机的出现,使本来有机会与美元平起平坐的欧罗亦遭到猛烈的抛售,美元甚至受惠于欧债危机而出现短暂性的强势反弹浪,美元地位暂时不用被欧罗威胁到.加上市场上亦没有其他货币在可见的将来可以取代美元,结果令最该下跌的美元反而成为避险资金的追捧对象的畸形情况.

不过,要跌的始终仍是会下跌的,目前美元暂时可以在低位喘定跌势,只不过是时晨未到而已.至于美元何时会成功破关而下,这要看美国政府对美元未来走势的取态.美国政府心底里其实最希望见到美元持续下跌,因为弱势美元不但可以刺激美国出口,有利经济增长之馀,更重要的是令美国已达到天文数字的负债可以因此缩减,故只要稍後市场察觉美国政府的态度已不在乎美元再继续下跌,对美元的弱势大开绿灯的话,那市场上众多看淡美元的投资者又怎会与美国政府对着干,不去入市抛售美元?因此,稍後总统奥巴马及联储局主席贝南奇的公开言论,宜留意字里行间会否流露出美国政府对美元的弱势已开绿灯.一旦美元成功破关而下,倾向昨天已升至1.45心理关口的欧罗兑美元,将会出现大涨小回的走势,投资者不宜因为欧债危机仍没完没了而贸然入市建立欧罗兑美元短仓.(P28)