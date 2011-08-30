〔港报财经评论〕9月炒波幅,等伯老出招--经济日报8月30日

9月炒波幅,等伯老出招 /林瑞芬

虽然伯南克未暗示即将推出QE3,但将9月会议延长至两天,似为QE保留子弹.据中金金融揣测,伯老招数有三个:一是9月总统奥巴马会推出新的刺激经济、鼓励就业政策.二是世银秋季会议在即,美国需要展示领导力.三来美国联储会在保持价格稳定情况下推出合适的政策以帮助经济复苏.

美债因素暂且搁置一边,但欧债始终是9月波动市的计时炸弹,须密切观察事态发展.欧洲央行行长特里谢于27日美联储年度经济座谈会上,虽反驳了市场上关于欧洲银行业即将爆发流动性危机的说法,但欧洲近两周确实有商业银行通过欧洲央行的紧急借贷大增,显示一些银行通过传统渠道融资变得困难.特里谢还表示,假如市场情况恶化,在不影响价格稳定的情况下,欧洲央行将采用”非常规货币政策”.根据以往欧洲央行处理手法,不见棺材不流泪解决问题的惯性手法,投资者会继续等银行流动性大大收紧後,才能真的看到欧洲央行推出”非常规货币政策”,否则,问题只会是无了期拖落去.周末期间,有媒体报道指,希腊第二大银行EFG欧洲银行和第三大银行阿尔法银行将合并,合并後将获20亿欧元注资,昨日希腊股市受消息刺激急升,反应暂时正面.

欧、美对消费品需求放缓不利香港出口的形势下,香港7月份零售销售额连续第五个月增长超过20%,都算是支撑香港经济的活命草.不过,摩根士丹利、大和资本市场香港已表示,香港经济在衰退的边缘徘徊,而德意志银行分析员预测,香港的GDP增长率于2011年只有5.8%,2012年进一步下跌至4.4%,在经济放缓下,据过往经验,MSCI香港指数都会下跌,以香港GDP增长率减少1%,令MSCI香港指数每股盈利增长率减少3%.按此趋势,若2012年香港的GDP增长率下跌,那MSCI香港指数的每股盈利增长率应跌得更多,故MSCI香港指数下跌浪可能是刚开始.指数在波幅炒作之後,下行风险较大.(008)