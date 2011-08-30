〔港报社评〕人行再出新招,货币紧缩不变--信报8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
中国人民银行决定将银行的”保证金存款”纳入存款准备金缴存范围,以钳制银行资产负债表之外的融资活动,加强央行对冲新增外汇占款的能力,预计缴存所冻结的累积金额逾9,000亿元人民币,效果相当于上调存款准备金率逾130个基点.照政策引伸的含义看,中央继续压抑通胀、严防热钱流入仍然是目前宏调主旋律,货币紧缩政策预料短期也不会放松.在提防经济”硬 陆”之下,央行小心翼翼通过货币工具压抑通胀,已是既定方针.8月中旬,央行坚持调控的基本取向不变,继续把稳定物价总水平作为宏调的首要任务.反映央行并无放宽货币紧缩的 象,起码改变政策的内外条件迄今并未成熟.
从外围形势看,美国联邦储备局主席贝南奇在日前举行的年会上,对是否实施第三轮货币宽松三缄其口,但面对疲弱经济,美国利率维持在超低的零水平起码至2013年;欧洲经济连续两季陷于停滞不前状态,并且面对衰退的具体威胁,欧洲央行势必续以宽松货币政策,冀力挽狂澜于既倒.在套利诱因下,低息货币流向升值的人民币,使热钱源源流入中国的压力挥之不去.
据国际金融学会(IIF)较早前预测,今年全球资本有10,000亿美元流向新兴经济体,中国是最大的国际资本净流入目的地,占新兴经济体吸引资本总量约四分之一,估计明年再有逾万亿美元向新兴市场窜动.可以看到,央行加强对冲新增外汇占款的力量,在法定存款准备金率已升抵高位时,若再上调或加息,治理通胀的成本愈来愈沉重,且威胁到实体经济成长,如今把保证金存款纳入存款准备金的缴存范围,强化控制市场流动性的效力,显然是央行的不二选择.
人行压抑银行的表外业务活动,对银行的经营无疑也产生一定压力.从去年3月起的通胀周期,存款准备金率上调了12次,共6个百分点,一年期贷款基准利率由不足5厘升至6厘56,企业资金成本节节上升.目前,企业间的债务相互拖欠已很严重,央行调整准备金缴存基数,银行把信用结算及担保业务的表外活动煞掣,虽然对银行的盈利有压力,但对企业的冲击可能更大.(P02)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。