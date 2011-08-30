〔港报社评〕以法废警过犹不及--星岛日报8月30日

中国副总理李克强访港的保安安排,引发警方是否滥权的争议,当中最戏剧性的是”非法禁锢学生”疑云,性质更严重的,是香港大律师公会质疑警方设立核心保安区没有法律依据.警员及大学保安人员,把3位示威学生推回香港大学梁銶琚楼的防烟门外,有学生及学者认为有表面证据显示非法禁锢.香港警务处处长曾伟雄昨日向立法会保安事务委员会讲述经过,表明”希望有关人士作出投诉”,以示不怕查根问柢.

曾伟雄昨日援引”警队条例”,向香港立法会议员辩解後,港府晚上发表声明,进一步阐释,指香港大律师公会引用禁区要刊宪的条文,是指为维謢公共安全、秩序、 生而划设的禁区,并非一般保护政要时的警方行动方法.

执法权广滥用可以投诉.香港大律师公会的质疑,不只涉及保护政要,还关乎普罗市民的人身安全.警方调查凶案封锁现场,有危险招牌摇摇欲坠时封锁路面,社会上每天都有大大小小的设立临时”保安禁区”的需要,如果全都要事先刊宪,法律岂非变成墨守成规,无法执行的教条?如此严重的指控,在法律界又是否有一致共识呢?

执法者有灵活性,不等如可以为所欲为.要是执法滥权,市民可以循刑事或民事法律追究,或者透过行政机制作出投诉.今次警方执法是否过严,核心保安区是否范围太大,市民可以投诉或报案查办.用行政追究足可处理的事,变成以法律质疑大废警方武功,法理是否充分尚且不论,实际後果却是过犹不及,对社会害多于利.(A05)