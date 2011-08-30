〔港报社评〕说法一大堆,事实未厘清,独立调查找真相--明报8月30日

香港警务处长曾伟雄出席立法会保安事务委员会特别会议,就中国副总理李克强访港保安安排备受指摘之处,提出辩解,总括而言,曾伟雄讲了警方的版本,使事件多了一个说法,但是对揭开事态真相,并无助益,反而使事态更令人混淆.由于此事涉及警方是否恰当使用权力,警方是否侵损了香港的核心价值,事关重大,不能让真相淹浸在口水战之中;而曾伟雄坚持警方处理正确,则港大师生、新闻工作者和不少市民对警方处事手法的激烈反应,岂非多馀?港府应该组织具公信力的独立调查,找出事实真相,汲取教训,强化香港仍然享有充分人权自由的信心.

在香港大学发生的事,是这次事件其中一个焦点,港大校务委员会今日召开会议,包括讨论成立委员会,检讨保安和礼宾安排事宜.为了使调查更有公信力,港大所成立委员会要包括校方、教师、学生、校友等各方面人士,若能邀请社会上具公信力有名望之士加入协助,相信调查结果更可取信于公 .

警方被指侵损香港的核心价值,警方被指为打压和平示威,剥夺个人自由、人权,性质同样极其严重.基于目前各方说了一大堆,莫衷一是,而事态又那麽重要,非要弄清楚不可,所以,香港特区政府若真箇珍惜和重视香港的核心价值,重视警队的质素和在市民心目中的形象,则应该组织具法定地位的独立调查,找出真相,总结经验教训,增强人们对香港仍然享有充分人权、自由的信心.(A04)