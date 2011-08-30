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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 09:35 BJT

〔香港热股〕中国建设银行开盘升3.6%,此前遭美国银行减持一半股权

路透香港8月30日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)周二开盘扬升3.6%,因此前其策略股东美国银行(BAC.N)宣布出售股份,扫除股价阴霾.

建行H股开盘报5.75港元;大市恒生指数.HSI则开升1.7%.

美国银行周一晚宣布,为充实资本,该行出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元;每股售价为4.93港元,较建行最近收盘价5.55港元折价11%.[ID:nCT0393132]

此次售股後,美国银行仍持有建行约5%的股份.

建行行长张建国此前表示,美国银行将长期持有建行不低于5%的股份,双方并且正在协商延续长期战略合作计划.[ID:nCN1915665](完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

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