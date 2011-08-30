〔港报社评〕期望日本新相切实改善中日关系--文汇报8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
日本执政民主党昨日举行党代表选举,经两轮投票後,财相野田佳彦击败呼声最高的经济产业大臣海江田万里当选,将成为日本第95任首相.这是民主党自2009年9月上台以来,不足两年内第3度更换首相.野田佳彦成为新首相,主要是得益于民主党内反小泽一郎派系整合所致.野田内阁要冲破执政困局,关键是加快灾区重建及振兴经济步伐,当中自然需要中国的支持和配合.尽管野田佳彦被称为对华强硬派人物,不排除上任後在中日关系问题制造麻烦.不论任何人担任日本首相都应从战略高度出发切实改善中日关系,以符合两国根本利益.
野田接任後会对中日关系投下不稳定因素.然而,发展经济、维持亚太地区和平稳定符合中日两国利益,中日关系长期紧张对任何人都没有好处.期望野田佳彦以日本利益为最大考虑,全力维护中日战略互惠关系健康稳定发展.
摆在野田佳彦面前的时间并不多,明年9月更将举行民主党党魁选举.为争取民众支持,振兴经济是野田内阁的当前急务.然而,日本经济仍未从迷失10年中苏醒过来,庞大国债更令日本难以推出大规模的刺激经济政策,而东日本地区的复原工作也需大规模财力支持.如果经济问题未能改善,不但野田内阁前路崎岖,而且民主党艰苦得来的执政地位也可能要奉送自民党手上.因此,民主党各派系应暂停内斗,避免令新内阁施政举步维艰,将精力投放在解决经济问题之上,加强与中国等新兴经济体的合作,这不仅是保住民主党执政地位的有效做法,也符合日本民众的利益和愿望.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。