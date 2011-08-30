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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 09:18 BJT

《香港重要政经日程》--8月30日-9月1日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月30日(二)

--10:30 三一国际(0631.HK)上半年业绩记者会.

*--11:00 新秀丽(1913.HK)上半年业绩记者会.

--11:30 大成糖业(3889.HK)上半年业绩记者会.

--11:30 安莉芳控股(1388.HK)中期业绩发布会.

--14:30 招商局国际(0144.HK)上半年业绩记者会.

--15:00 恒安集团(1044.HK)上半年业绩记者会.

-- 中国粮油控股(0606.HK)公布上半年业绩.

-- 中国交通建设(1800.HK)公布上半年业绩.

-- 蒙牛乳业(2319.HK)公布上半年业绩.

-- 招商银行(3968.HK)公布上半年业绩.

-- 中材股份(1893.HK)公布上半年业绩.

-- 东风集团(0489.HK)公布上半年业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布上半年业绩.

-- 国浩集团(0053.HK)公布年度业绩.

-- 中国中冶(1618.HK)公布上半年业绩.

-- 米兰站(1150.HK)公布上半年业绩.

-- 铭源医疗(0233.HK)公布上半年业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布上半年业绩.

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*8月31日(三)

--11:00 中航科工(2357.HK)上半年业绩记者会.

--14:30 上海石油化工(0338.HK)上半年业绩记者会.

--15:00 银河娱乐(0027.HK)上半年业绩记者会.

--17:15 北京控股(0392.HK)上半年业绩记者会.

-- 香港公布7月货币统计数据.

-- 香港政府公布7月财政数据.

-- 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩.

*9月1日(四)

--11:30 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩记者会.

--12:15 YGM Trading(0375.HK)股东周年大会.

--14:30 私人财富管理及投资公司London and Capital Asia Ltd开业记者会.

-- 信和置业(0083.HK)公布年度业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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