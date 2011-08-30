〔香港个股〕绿森集团称其主席陈德源辞职,证监会下令停牌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月30日电---遭证监会下令停牌的绿森集团(0094.HK)周一晚间发布公告称,陈德源已辞任公司主席及非执行董事职务,由公司总裁William Judson Martin接任,即日生效.
陈德源同时也辞去在绿森集团母公司嘉汉林业TRE.TO主席、行政总裁及董事等职,以待该公司独立委员会审查研究机构Muddy Waters所作出之指称.
嘉汉林业正是这一波中国民企海外上市遭质疑的公司之一,该公司遭Muddy Waters指称造假假账及夸大资产後股价狂跌.
绿森集团股票于昨日上午9点起暂停买卖,停牌前股价报0.89港元,过去三个月来跌幅近70%.
公司在昨日晚间的公告中说明停牌乃证监会指示,董事会现正筹备证监会所需资料,股份恢复买卖须经证监会及联交所同意.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。