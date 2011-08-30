〔香港个股〕绿森集团称其主席陈德源辞职,证监会下令停牌

路透香港8月30日电---遭证监会下令停牌的绿森集团(0094.HK)周一晚间发布公告称,陈德源已辞任公司主席及非执行董事职务,由公司总裁William Judson Martin接任,即日生效.

陈德源同时也辞去在绿森集团母公司嘉汉林业TRE.TO主席、行政总裁及董事等职,以待该公司独立委员会审查研究机构Muddy Waters所作出之指称.

嘉汉林业正是这一波中国民企海外上市遭质疑的公司之一,该公司遭Muddy Waters指称造假假账及夸大资产後股价狂跌.

绿森集团股票于昨日上午9点起暂停买卖,停牌前股价报0.89港元,过去三个月来跌幅近70%.

公司在昨日晚间的公告中说明停牌乃证监会指示,董事会现正筹备证监会所需资料,股份恢复买卖须经证监会及联交所同意.(完)

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