〔中港个股〕美银减持股份後建行走强,双方新一轮战略合作将启动(更新版2)

(新增建行新闻稿内容及更新股价表现)

* 美国银行宣布出售一半建行股份,扫除建行股价阴霾

* 美国银行承诺将长期作为建设银行的重要股东

* 建行称将与美银于近日签署新的五年战略合作协议

* 基金经理称,如由主权基金接货对建行有正面作用

* 股价早盘冲至三周高点後,涨幅缩窄

记者 雷美珍/谢衡

路透香港/北京8月30日电---美国银行(BAC.N)减持一半其所持的中国建设银行(0939.HK)股份,扫除了後者股价阴霾,建行H股周二一度冲上三周高点;午後建行进一步表示,双方战略合作的步伐没有因此戛然而止,新一轮五年战略合作计划近日将启动.

按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)发布新闻稿称,将与美国银行继续开展新的五年战略合作计划,合作协议将于近日签署.

"美国银行已承诺,将长期作为建设银行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变."建行新闻发言人称.

美国银行周一晚宣布,为充实资本,该行出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元;每股售价为4.93港元,较建行最近收盘价5.55港元折价11%.[ID:nCT0393132]

谈及美银的减持,建行表示,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳.

建行H股周二冲高後涨幅缩窄,午盘涨3.42%,报5.74港元,早间曾触及5.83港元的三周高位;大市恒生指数.HSI升2.03%

**如主权基金接货则有正面作用**

基金经理认为,如果承接美国银行售股的投资为主权基金,对建行有正面作用,因这类投资者属长线持有,且投资组合规模庞大,可承受较多风险,能起到稳定建行股份的作用.

两位消息人士对路透表示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]是从美国银行(BAC.N)购入中国建行(0939.HK)股份的投资人之一.[ID:nCN8486552]

"相信美国银行减持建行股份基于自身的资金需要,而不是看淡建行投资前景."交银国际资产管理董事冯时煖称.

此次出售131亿股建行股份後,美国银行仍持有建行约125亿股,或约5%的股份.

建行行长张建国此前曾表示,美国银行将长期持有建行不低于5%的股份,双方并且正在协商延续长期战略合作计划.[ID:nCN1915665]

**银行股投资价值显现**

冯时煖并指出,在过去三个月,大型中资银行的股份累计跌20-30%,投资价值开始显现,相信下半年中国的通胀压力稍减,缓和加息压力,可改善银行业的经营环境.

据联交所周一的资料显示,淡马锡于8月22日以平均每股2.972港元,在市场上购入中国银行(3988.HK)(601988.SS)约9,712万股H股股份;使其持股量升至7.07%.

今年7月,淡马锡大手配售中行和建行的H股股份後,共套现中282亿港元.[ID:nCH0067267]

中行H股早盘一度涨4.5%,触及3.24港元;午後涨幅亦缩窄至2.26%.

净息差的上升成为中资银行今年中期业绩显着提升的首要动力,各大银行均向投资者交出一份满意的成绩单.分析师普遍相信,下半年中资银行盈利高速增长仍然可期.[ID:nCN1925007](完)

--审校 丁淑琴

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