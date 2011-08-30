〔港股业绩〕东风汽车中期净利为58.6亿人民币,按年减10.2%

路透香港8月30日电--中国第二大汽车制造商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二公布,至2011年6月30日止的中期净利为58.6亿元人民币,按年减10%,这是因为汽车补贴优惠取消後,中国汽车上半年增速明显放缓以及日本地震影响零件取得.

不过,东风中期净利高于市场预估的52.7亿元人民币,该公司上年同期净利为65.29亿元人民币;中期营业额为637.06亿元人民币,按年小增3%.

东风同时表示,2011年中期每股盈利为0.6802元人民币,去年同期为0.7578元;中期不派息.

东风汽车周二收盘大涨5.82%至12.72港元,过去一个月来跌22.04%;大盘恒生指数.HSI升1.71%.(完)

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