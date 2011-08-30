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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 12:18 BJT

〔表格〕中国蒙牛乳业中期净利按年升28%,为7.9亿元人民币

路透香港8月30日电---中国蒙牛乳业有限公司(2319.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.454 0.356

中期股息(元) 无 无

净利 789.75 618.82

营业额 18,578.64 14,434.22

注:蒙牛乳业为中国主要乳制品生产商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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