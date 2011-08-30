〔香港热股〕正通汽车以55亿元收购经销网络,股价大涨至近四周高点

路透香港8月30日电---中国中高档车经销商集团正通汽车(1728.HK)以55亿元人民币收购经销网络,以加大在豪华汽车市场的力度.正通股价周二早盘大涨近17%至近四周来高点.

正通周一晚间发布新闻稿指出,收购的目标为一家在中国以经营豪华汽车品牌零售为主的4S经营店集团,经营品牌包括捷豹、路虎及沃尔沃为主.汽车分销店经营遍布北京、天津、福建、湖南、广东及海南，共有31个经厂家授权的汽车经营网点.

本地时间上午10:43时,正通大涨15.51%至9.98港元,稍早升至10.80港元,为8月4日触及11.12港元以来最高,该股过去一个月来跌18.33%;大盘恒生指数.HSI大涨2.25%.

元大证券分析师顾玲蔚说,"收购新的经销网点,有助于提振销售.对于经销商来说,这类收购消息都是属于比较利好的."

分析师还指出,随着中国消费力快速增长,对于高档汽车的需求也上升,尤其高端汽车原本基期较小,成长爆发力更加明显.

正通汽车首席执行官王昆鹏在新闻稿里指出,"集团一直致力于增强豪华汽车品牌的经销...收购将大幅扩大本集团经销豪华汽车品牌的网络,有助于集团成为中国主流豪华品牌汽车的核心经销商."

正通汽车上日公告,至2011年6月30日止六个月营业额按年大增92.3%至60.16亿元;中期净利按年大增91.5%至2.93亿元.

中国自去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,消费者更愿意购买中高端产品,多数国外品牌汽车销售因而受惠.

香港高档车代理商大昌行(1828.HK)行政总裁叶满堂上周在接受路透专访时指出,尽管近期金融市场动荡,除非经济出现明显衰退,中国对于高档车的需求仍强劲.

该公司旗下车价以350万港元起跳的英国豪华房车--宾利,自2009年来销售量翻倍成长,2009年为400台,2010年达800台,而今年的销售目标则是1,200台,让中国成为宾利第二大市场.[ID:nCH0075767]

正通是中国主要豪华品牌4S经销店集团,致力经销豪华品牌,如宝马、MINI及奥迪,集团亦经营超豪华品牌保时捷,以及日产、本田等中档市场品牌.目前拥有近30家经销店和城市销售展厅.(完)