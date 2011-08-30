〔中港个股〕中国平安遭周大福减持H股股份至2.42%,早盘随大市升逾3%

路透香港8月30日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)上周遭其股东周大福减持1.96亿股H股股份,套现约125亿港元,持股降至2.42%;平保H股今早则随大市扬升逾3%.

根据联交所周一资料显示,香港富商郑裕彤旗下的周大福分别于8月23及24日减持7,600万股及1.2亿股的平保H股股份,平均售价分别为62.25港元及64.85港元;其持股由8.69%降至2.42%.

不过,周大福是次并非在市场上直接抛售平保的股份,而是透过场外交易进行,市场人士估计可能涉及衍生工具合约.

而联交所的资料显示,周大福原本持有的2.72亿股之中,1.96亿股为淡仓.现时仍持有的7,600万股,则为长仓.

今年3月,平保向周大福配售2.72亿股H股,平均每股71.5港元,筹资195亿港元.[ID:nCH0101590]

其後平保执行董事兼首席财务执行官姚波确认,此笔资金将用于深圳发展银行(000001.SZ)增资扩股.

中国平安此前宣布将再次认购其子公司深发展定向增发股份,涉资不超过200亿元人民币.目前,平保持有深发展约52.38%的股份;交易完成後,根据认购股份上限,其持股量将增至该行经扩大全部已发行股本不多于约61.36%.[ID:nCH0073389]

平保早盘曾扬升3.8%,触及62.6港元;香港时间11:25,该股升2.4%,报61.75港元.其A股则升1.46%,报41.67元人民币.(完)

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