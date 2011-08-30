〔表格〕中材股份中期净利升逾七成,为7.66亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月30日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,截至2011年6月30日止的六个月业绩报告如下:(以百万元人民币为单位)
2011年中期 2010年同期(经重列)
每股盈利(元) 0.214 0.126
每股股息 无 无
净利 765.95 448.59
营业额 22,315.77 18,261.71
注:中材股份从事生产水泥、水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维和高新材料四个方面.其为全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商. (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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