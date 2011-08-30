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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 17:23 BJT

〔表格〕中材股份中期净利升逾七成,为7.66亿元人民币

路透香港8月30日电---中国中材股份有限公司(1893.HK)宣布,截至2011年6月30日止的六个月业绩报告如下:(以百万元人民币为单位)

2011年中期 2010年同期(经重列)

每股盈利(元) 0.214 0.126

每股股息 无 无

净利 765.95 448.59

营业额 22,315.77 18,261.71

注:中材股份从事生产水泥、水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维和高新材料四个方面.其为全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商. (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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