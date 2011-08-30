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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 18:14 BJT

〔表格〕中国交通建设中期净利升52%,为58.29亿元人民币

路透香港8月30日电---中国交通建设股份有限公司(1800.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度中期　 2010年度同期(经重列)

每股盈利(元) 　 0.39 0.26

每股股息(元) 　 无 无

净利 5,829 3,840

营业额　 138,925 120,154

注:中交建为中国最大港口建设商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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