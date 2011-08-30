〔表格〕中国交通建设中期净利升52%,为58.29亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月30日电---中国交通建设股份有限公司(1800.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期(经重列)
每股盈利(元) 0.39 0.26
每股股息(元) 无 无
净利 5,829 3,840
营业额 138,925 120,154
注:中交建为中国最大港口建设商.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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