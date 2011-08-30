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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 12:18 BJT

〔表格〕招商局国际中期净利按年升102%至39.06亿港元

路透香港8月30日电---香港招商局国际有限公司(0144.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元)　 1.5885 0.7925

中期股息(港元)　 0.30 0.25

净利 3,906 1,929

营业额　 4,196 1,999

截止过户日期　 10月3-7日

发放股息日期　 11月30日

注:招商局国际主要从事港口业务.(完)

浏览招商局国际其他新闻,请点选[0144.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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