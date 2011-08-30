〔背景资料〕中资银行已公布在香港发行人民币债券计划一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月30日电---以下为路透整理的中资银行已公布在香港发行人民币债券计划一览.
发行主体 发行额(人民币) 债券期限 发行时间窗口
*中信银行(601998.SS)(0998.HK) 不超过300亿元 不超过5年 2013年底前
中国银行(601988.SS)(3988.HK) 不超过200亿元 / 2012年底前
农业银行(601288.SS)(1288.HK) 不超过100亿元 不超过5年 两年内
交通银行(601328.SS)(3328.HK) 不超过200亿元 2-5年 2012年底前
民生银行(600016.SS)(1988.HK) 不超过180亿元 不超过10年 三年内
北京银行(601169.SS) 不超过100亿元 不超过3年 三年内
华夏银行(600015.SS) 不超过150亿元 不超过5年 /
招商银行(3968.HK)(600036.SS) 不超过300亿元 / 三年内(完)
--整理 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。