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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:35 BJT

〔背景资料〕中资银行已公布在香港发行人民币债券计划一览

路透8月30日电---以下为路透整理的中资银行已公布在香港发行人民币债券计划一览.

发行主体 发行额(人民币) 债券期限 发行时间窗口

*中信银行(601998.SS)(0998.HK) 不超过300亿元 不超过5年 2013年底前

中国银行(601988.SS)(3988.HK) 不超过200亿元 / 2012年底前

农业银行(601288.SS)(1288.HK) 不超过100亿元 不超过5年 两年内

交通银行(601328.SS)(3328.HK) 不超过200亿元 2-5年 2012年底前

民生银行(600016.SS)(1988.HK) 不超过180亿元 不超过10年 三年内

北京银行(601169.SS) 不超过100亿元 不超过3年 三年内

华夏银行(600015.SS) 不超过150亿元 不超过5年 /

招商银行(3968.HK)(600036.SS) 不超过300亿元 / 三年内(完)

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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