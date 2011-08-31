〔表格〕香港国浩集团2010/11年度净利按年升47%,为41.6亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月31日电---国浩集团有限公司(0053.HK)公布,截至2011年6月30日为止年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(港元) 12.8 8.71
每股末期股息(港元) 2.20 2.00
净利 4,159 2,831
营业额 37,528 17,599
截止过户日期 11月23-25日
发放股息日期 12月13日
注:国浩集团从事物业及酒店投资,以及金融服务.公司全年派息3.2港元(包括中期股息1港元),上年度全年派2.8港元.(完)
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(here)
--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。