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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:59 BJT

〔表格〕香港国浩集团2010/11年度净利按年升47%,为41.6亿港元

路透香港8月31日电---国浩集团有限公司(0053.HK)公布,截至2011年6月30日为止年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2010/11年度 2009/10年度

每股盈利(港元) 12.8 8.71

每股末期股息(港元) 2.20 2.00

净利 4,159 2,831

营业额 37,528 17,599

截止过户日期 11月23-25日

发放股息日期 12月13日

注:国浩集团从事物业及酒店投资,以及金融服务.公司全年派息3.2港元(包括中期股息1港元),上年度全年派2.8港元.(完)

浏览国浩集团其他新闻,请点选[0053.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红

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