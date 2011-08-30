版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 12:21 BJT

〔表格〕香港恒安国际2011年中期净利跌1.7%,为11.8亿港元

路透香港8月30日电---香港恒安国际有限公司(1044.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元) 0.966 0.986

中期股息(港元) 0.60 0.60

净利 1,182.00 1,202.79

营业额　 8,188.70 6,426.33

截止过户日期 9月26-29日

发放股息日期 10月13日

注:恒安国际为中国大型的卫生巾、纸尿裤及纸巾产品生产商.(完)

浏览恒安国际其他新闻,请点选[1044.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐