〔中港个股〕建设银行称将与美国银行于近日签署新的五年战略合作协议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月30日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周二发布新闻稿称,将与美国银行继续开展新的五年战略合作计划,合作协议将于近日签署.
新闻发言人同时指出,美国银行已承诺,将长期作为建设银行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变.
谈及美银的减持,建行表示,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳.
美国银行(BAC.N)于周一出售了约一半其所持有的中国建设银行股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.[ID:nCT0393132]
建行H股周二高位震荡,午盘涨3.42%,报5.74港元,早盘曾触及5.83港元的三周高位,因美国银行减持股份扫除股价阴霾;大市恒生指数.HSI升2.03%.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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