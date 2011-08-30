〔中港个股〕建设银行称将与美国银行于近日签署新的五年战略合作协议

路透香港8月30日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周二发布新闻稿称,将与美国银行继续开展新的五年战略合作计划,合作协议将于近日签署.

新闻发言人同时指出,美国银行已承诺,将长期作为建设银行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变.

谈及美银的减持,建行表示,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳.

美国银行(BAC.N)于周一出售了约一半其所持有的中国建设银行股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.[ID:nCT0393132]

建行H股周二高位震荡,午盘涨3.42%,报5.74港元,早盘曾触及5.83港元的三周高位,因美国银行减持股份扫除股价阴霾;大市恒生指数.HSI升2.03%.(完)