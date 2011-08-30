〔香港个股〕蒙牛乳业称视原材料价格变化或有加价空间

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月30日电---中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周二表示,视原材料价格变化或有加价空间.
蒙牛首席财务官吴景水在业绩发布记者会上做出上述表示.
该公司稍早公布,2011年上半年净利按年升28%至7.9亿元人民币;中期每股盈利为0.454元人民币,上年同期为0.356元.
本地时间下午15:04时,蒙牛股价上扬5.13%至26.65港元,过去一个月来跌6.11%;大盘恒生指数.HSI上涨1.51%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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