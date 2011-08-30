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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 15:08 BJT

〔香港个股〕蒙牛乳业称视原材料价格变化或有加价空间

路透香港8月30日电---中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周二表示,视原材料价格变化或有加价空间.

蒙牛首席财务官吴景水在业绩发布记者会上做出上述表示.

该公司稍早公布,2011年上半年净利按年升28%至7.9亿元人民币;中期每股盈利为0.454元人民币,上年同期为0.356元.

本地时间下午15:04时,蒙牛股价上扬5.13%至26.65港元,过去一个月来跌6.11%;大盘恒生指数.HSI上涨1.51%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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