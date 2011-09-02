《离岸人民币综述》7月人民币贸易结算量大跌,当月升值预期减弱成羁绊

路透香港9月2日电---香港金融管理局本周公布最新人民币存款和贸易结算数据.7月底香港人民币存款按月增3.4%至5,722亿元;当月跨境贸易结算的人民币汇款总额则环比大跌27%至1,490亿元.

香港7月人民币新增存款186亿虽较6月的48亿元有所回升,但较1-5月平均每月460亿元的增长水平仍有一定距离.

"我觉得一个原因是6、7月人民币升值预期有所减弱,离岸即期曲线有时甚至高于在岸,用人民币做贸易结算的动力就比较小."汇丰环球研究策略师刘洁称,"随着近期升值步伐显着加快,8月人民币贸易结算额很有可能扩大."

本周离岸人民币市场已经反映了这种升值预期变化,两地即期汇差已经扩大至300个点子高位,一改前两个月升值预期较弱环境下两条汇率曲线几乎重合的走势.

境内人民币即期CNY=CFXS最新报6.3842元,离岸人民币即期CNH=报6.3540元.

华侨银行的报告指出,尽管中国的通胀仍然高企,但政府目前不愿意进一步升息,因担心全球经济增速放缓.在这种情况下,政府更愿意采取汇率政策以抑制通胀,人民币兑美元8月累计升值约1%,速度有所加快.

点心债券市场方面,中国国家财政部在香港发行的50亿元零售人民币国债周三截止申购,共录得201.76亿元认购额,超额认购达三倍.本次零售部分人民币国债期限为两年,票面年利率为1.6%.

至于此前发售的150亿元机构投资者部分,目前在二级市场上的交投已近两周,其中五年和10年期的价格有所上涨,三年和七年期则基本在原位徘徊.

刘洁指出,二级市场的交投看起来不太活跃,主要原因是持有这些债券的多头交易基金(long only fund)在二级市场不活跃.亦有债市交易员认为,市场关注点目前不在国债,投资者缺乏交易动机.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 26,004.0 49

2. 渣打 14,700.3 27

3. 苏格兰皇家银行 6,896.5 15

4. 德意志银行 6,694.3 11

5. 中国银行 6,500.0 8

**本周市场动态**

--截至7月末,中国全国累计办理经常项目下跨境贸易人民币结算业务1.63万亿元.自2008年末以来,中国已与12个国家及地区分别签署了货币互换协议,总规模达8,412亿元.

--香港金融管理局公布,7月底香港人民币存款按月增3.4%,达5,722亿元.跨境贸易结算的人民币汇款总额由6月份的2,050.9亿元,减少至7月份的1,489.7亿元.

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加表示,本周五与上市公司商会会面,介绍人民币股票的上市办法,期望在港交所做好推广和介绍後,企业对人民币股票的接受能力提升.他并期望在10月份落实及出台"双币双股"和"人证港币交易通"(TSF)的细节.

--中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)称,董事会同意在2013年底前在香港发行总额不超过300亿元的人民币债券,期限不超过五年期,募资用于发放贷款、补充流动资金和其他一般企业用途.

--南非标准银行(SBKJ.J)最新发布的研究报告称,随着人民币国际化的稳步推进,到2015年,中非贸易中至少有40%,即1,000亿美元将使用人民币结算,这一数字接近2010年的中非贸易总额.(完)