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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 17:26 BJT

〔表格〕招商银行上半年净利按年升41%,为186亿元人民币

路透香港8月30日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.86 0.65

每股股息(元) 无 无

净利 18,600 13,203

营业净收入 46,221 33,010

净利息收入 35,716 26,343

注:招商银行为中国股份制商业银行.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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