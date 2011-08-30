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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 18:18 BJT

〔表格〕东风汽车2011年度中期净利按年减少10%至58.61亿元人民币

路透香港8月30日电---东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二宣布,截至2011年6月30日止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度中期

每股盈利(元) 0.6802 0.7578

净利 5,861 6,529

营业额 63,706 61,853

注:东风汽车为中国汽车生产商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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