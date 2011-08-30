〔港股业绩〕东风汽车中期净利按年跌10%,下半年情况可望好转(更新版)

(新增分析师看法)

* 东风中期净利按年跌10%为58.6亿元人民币

* 高于市场预期的52.7亿元

* 下半年可望好转

路透香港8月30日电--中国第二大汽车制造商--东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)周二公布中期净利按年减10%,但高于市场预期.产业人士表示,在日本汽车大厂纷纷自地震的冲击中走出,再加上中国经济能力快速增长,对于一般家用车需求持续增加,预料下半年情况可望好转.

净利按年下跌主要是因为3月日本世纪强震影响了东风日资合作夥伴及供应商的零件供应,特别是本田(7267.T),以及中国汽车市场成长放缓.

"日本车商的生产在地震後受到大小不一的影响,其中方合资夥伴也是一样.因为他们自日本合作方处取得零件."爱建证券分析师张豫称.

"但接下来情况不会糟,日本汽车销售也开始显露往上的趋势."他说.

公告显示,2011年东风汽车中期净利为58.6亿元人民币,按年减10%,但高于市场预估的52.7亿元人民币;中期营业额为637.06亿元人民币,按年小增3%.

同期每股盈利为0.6802元人民币,去年同期为0.7578元;中期不派息.

东风汽车周二收盘大涨5.82%至12.72港元,过去一个月来跌22.04%;大盘恒生指数.HSI升1.71%.

**合资品牌将受惠**

元大证券分析师顾玲蔚则认为,随着中国居民乘用车购买需求成长,像是东风这种合资品牌将受益,而比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等本地品牌将遭到较大竞争.

东风主要从事商用车、乘用车及汽车发动机、零部件的生产和销售业务.两大合作夥伴为日本的日产(7201.T)以及本田.

中国于去年底取消了小排量汽车销售刺激政策,今年来国内车市结束了此前的高速增长.自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.以中低档市场为主的自主品牌汽车遭受打击最为严重.[ID:nCN1890089]

继中期净利大降近九成後,投资大亨巴菲特持股10%的比亚迪传出将裁员.该公司多位人士向路透证实司自周一(29日)起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%;裁员方式主要为销售大区合并,并减少编制.[ID:nCN1933017]

中国最大汽车企业--上海汽车(600104.SS)甫公布上半年净利净增46%.得益于合资品牌表现强劲上半年净利录得46%的同比增幅.在汽车行业持续低迷下,上汽未来将谨慎扩张产能.[ID:nCN1928715](完)

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