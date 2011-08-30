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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:56 BJT

〔表格〕中国广州汽车2011年度中期净利按年减25.7%至17.16亿元人民币

路透香港8月31日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)公布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.2791 0.5866

中期股息(元) 无 0.09

净利 1,716.06 2,308.21

营业额 27,643.34 28,897.22

注:广州汽车集团为中国汽车生产商.该公司2010年8月以介绍形式在港挂牌.(完)

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--记者 陈敏/李珊珊; 审校 乔艳红

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