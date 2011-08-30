〔表格〕中国广州汽车2011年度中期净利按年减25.7%至17.16亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月31日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)公布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.2791 0.5866
中期股息(元) 无 0.09
净利 1,716.06 2,308.21
营业额 27,643.34 28,897.22
注:广州汽车集团为中国汽车生产商.该公司2010年8月以介绍形式在港挂牌.(完)
浏览广州汽车其他新闻,请点选[2238.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏/李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。