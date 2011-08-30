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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:58 BJT

〔表格〕中国中冶2011年中期净利按年减11.47%,为19.69亿元

路透香港8月31日电---中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日止的六个月业绩报告如下(以每亿元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股收益(元) 0.10 0.12

净利 19.69 22.24

营业额 1,058.38 888.50

注:中国中冶为中国工程建综合企业,主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发.(完)

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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 杨淑祯

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