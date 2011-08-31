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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月31日

路透香港8月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7938港元HKD=)

美股道琼工业指数周二收高20.7点或0.18%,报11,559.95点.连升第三天,此前美联储公布的会议记录提振对联储将尝试推行

更多政策刺激经济的预期.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 199.220 1.86 61596 15.527 1.09

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.820 3.13 140298 5.244 1.42

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.700 0.14 361529 79.029 0.55

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.870 1.18 163318 19.157 0.72

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 126.240 2.00 106352 9.839 0.50

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.200 -0.37 42221 7.576 0.34

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.820 0.45 554717 66.746 0.45

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 64.740 -0.11 24815 5.046 0.71

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.770 1.91 647846 16.188 0.42

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 28.190 2.32 74735 21.971 1.01

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.160 -1.39 68854 3.733 -0.98

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.310 -1.18 15878 5.348 1.29

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.660 0.53 6110 1.922 -49.42

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.630 0.77 22593 0.410 -0.01

--整理 李珊珊

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