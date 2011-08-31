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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:14 BJT

《香港报摘》--信报8月31日

* 要闻版头条:

--恒生指数.HSI8月以来下挫约一成,创10年来最差.曾经获36万人认购的中国人寿(2628.HK)下泻27%,成为表现最差的蓝筹股.

* 其他:

--环球金融市场波动,投资者倾向稳健的投资策略.财政部50亿元人民币零售国债销情後劲凌厉,消息指出,认购金额日前已超过120亿元,上看130亿,认购倍数有望超过去年的1.37倍.

--消息指,新濠博亚(MPEL.O)计划10月启动招股程序,至香港集资23.4-39亿港元,预计10月底挂牌上市,安排行包括德意志银行及瑞信.

--中国粮油控股(0606.HK)董事总经理于旭波出,目前猪栏养殖积极性高,预计9月份就会有新猪出栏可以供应市场,下半年猪肉价格将逐步稳定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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