《香港报摘》--信报8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--恒生指数.HSI8月以来下挫约一成,创10年来最差.曾经获36万人认购的中国人寿(2628.HK)下泻27%,成为表现最差的蓝筹股.
* 其他:
--环球金融市场波动,投资者倾向稳健的投资策略.财政部50亿元人民币零售国债销情後劲凌厉,消息指出,认购金额日前已超过120亿元,上看130亿,认购倍数有望超过去年的1.37倍.
--消息指,新濠博亚(MPEL.O)计划10月启动招股程序,至香港集资23.4-39亿港元,预计10月底挂牌上市,安排行包括德意志银行及瑞信.
--中国粮油控股(0606.HK)董事总经理于旭波出,目前猪栏养殖积极性高,预计9月份就会有新猪出栏可以供应市场,下半年猪肉价格将逐步稳定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。