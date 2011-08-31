《香港报摘》--经济日报8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股飞越升20,000万点,9月仍审慎.里昂下调中港股目标,大摩推荐高息股.
* 其他:
--美国银行(BAC.N)减持建行(0939.HK),可靠消息透露,新加坡政府投资旗舰淡马锡[TEM.UL]为此次接货主力之一.
--复建居屋成定局,但有"远水难救近火"之虞.港府正研究扩大居屋第二市场客源,拟容许白表家庭及单身人士,购买未补地价的二手居屋,料释出三万个二手居屋放售.
--米兰站(1150.HK)中期净利按年增长35%,上市三个月公司派发特别股息,加计中期股息,中期总股息相当于每股盈利46%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。