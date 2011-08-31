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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:37 BJT

《香港报摘》--经济日报8月31日

* 要闻版头条:

--港股飞越升20,000万点,9月仍审慎.里昂下调中港股目标,大摩推荐高息股.

* 其他:

--美国银行(BAC.N)减持建行(0939.HK),可靠消息透露,新加坡政府投资旗舰淡马锡[TEM.UL]为此次接货主力之一.

--复建居屋成定局,但有"远水难救近火"之虞.港府正研究扩大居屋第二市场客源,拟容许白表家庭及单身人士,购买未补地价的二手居屋,料释出三万个二手居屋放售.

--米兰站(1150.HK)中期净利按年增长35%,上市三个月公司派发特别股息,加计中期股息,中期总股息相当于每股盈利46%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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