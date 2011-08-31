〔离岸人民币〕"双币双股"和"人证港币交易通"有望10月落实细节--报载

路透香港8月31日电---香港报章周三报导,港交所(0388.HK)期望在10月份落实及出台"双币双股"和"人证港币交易通"(TSF)的细节,以配合未来人民币股票的发行.

其中香港苹果日报引述港交所行政总裁李小加指出,将于本周五与上市公司商会会面,介绍人民币股票的上市办法,期望在港交所做好推广和介绍後,令企业对人民币股票的接受能力提升.

至于协助本地人民币股票发展的TSF,他期望最快可在10月落实框架细节并推出.他强调,目前香港人民币市场主要为存款,并未有足够投资渠道,故香港有必要研究推出更多人民币相关产品.否则在没甚出路下,人民币需求将快达饱和阶段.

TSF即"人民币资金池",主要为未来人民币股票在二手市场的交易提供支持.若投资者在手上没有人民币,就可以通过TSF,以港元购买人民币股份.

此外,香港经济日报引述李小加称,人民币外商直接投资(FDI)的推出,肯定令境外企业在内地进行投资时更为容易.他并说,内地商务部已就FDI的内容徵求意见,虽然初推出的框架尚未清晰,但"肯定比港币融资,再换回人民币更容易",有助本港拓展融资平台.(完)