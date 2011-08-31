《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

* 明报

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加透露,企业发行"双币双股"及协助人民币股票的人证港币交易通(TSF)机制,两项措施的细节会在10月份落实完成.

--瑞金矿业(0246.HK)上周指证监会擅自到其资讯供应商搜证而提出的司法覆核申请,周二(30日)正式遭法庭驳回.高等法院强调,该公司作为被调查的公司,根本无权决定证监会所搜集证据是否与案件有关,更加无权督导证监会的调查.

--中信证券(600030.SS)于A股发布公告表示,已在周一获中证监批准,可来港发行H股.消息指,公司计划周四参加上市聆讯,一旦获通过,最快会于10 月初挂牌,最多集资约15亿美元(约117亿港元).

--谢瑞麟(0417.HK)宣布聘用相继出狱的谢瑞麟父子为顾问及首席货品供应总监,但均不会被委任为公司董事.

* 苹果日报

--内地女装鞋生产零售商鸿国国际,周二(30日)启动在港上市推介,根据销售文件,公司拟9月9日开始路演,12至16日招股,23日上市.消息指公司计划集资15亿至23亿港元,花旗和星展分别出任联席全球协调人和联席主承销商.

--联交所资料显示,社保基金于上周五(26日)在场内减持900万股工行(1398.HK)(601398.SS)H股,套现4,428万港元,是今年内第3度申报减持工行.

* 星岛日报

--佐丹奴(0709.HK)公布,截至今年6月底止,半年纯利劲升71%,赚3.46亿港元;营业额升24%至26.5亿港元.(B06)

--中国内地大卖场龙头之一的高鑫零售(6808.HK)公布,上半年盈利7.84亿元人民币,增加41.5%,营业收入344亿元.

* 东方日报

--恒大地产(3333.HK)公布,截至今年6月底上半年度,纯利增1.44倍至56.95亿元人民币.董事局主席许家印表示,早前回购公司股份,除认为股票便宜之外,也是为维护公司品牌,但暂时未知会否再有回购行动.

--新秀丽(1910.HK)公布,首份截至月底止中期业绩,纯利跌46.61%至1,638.7万美元(约1.27亿港元).新秀丽亚太及中东地区总裁邓儒熙强调,有信心全年纯利可达招股时预期的6,420万美元目标.

--中粮控股(0606.HK)上半年录得盈利16.02亿港元,增长21%.董事总经理于旭波预料,下半年的经营环境比上半年佳.随着新产能投入营运带来回报,冀公司负债可回落.

* 文汇报

--恒生银行(0011.HK)宣布,委任陈力生为零售银行及财富管理业务主管,以及林燕胜为企业及商业银行业务主管,由下月7日起生效.

--渣打银行(2888.HK)(STAN.L)东半球研究总监兼亚洲区总经济师关家明表示,未来3至5年香港人民币规模将超过港币,并且他预计下一步美国推出QE3势在必行,规模也会比前两次大.

--内地最大家电连锁企业苏宁电器(002024.SZ),公布今年上半年实现营业总收入442.31亿元人民币,比上年同期分别增长22.68%;实现营业利润33.96亿元人民币,利润总额33.70亿元人民币.

--上实控股(0363.HK)董事长滕一龙透露,今年下半年该公司工作重点是在水务领域进行收购兼并以及整合水务资产,目前正洽谈收购广东的水务项目,但他不肯透露详情.

--中国通信服务(0552.HK)公布,上半年纯利按年升16.3%至10.53亿元人民币.对于海外业务收入增速放缓,总裁郑奇宝表示,未来3至5年海外收入占总营收比例将达双位数.

* 大公报

--新濠国际(0200.HK)受惠应占联营公司溢利大幅增加,中期业绩成功扭亏为盈,赚1.74亿港元.公司主席兼行政总裁何猷龙昨表示,未来数年将落实新项目投资,预期将采用不同融资方式集资.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.