〔港报财经评论〕发掘下半年例牌多赚股份--经济日报8月31日

发掘下半年例牌多赚股份 /林瑞芬

郑裕彤较早前高调扫入了两只股票,一只是平保(2318.HK),一只是佐丹奴(0709.HK),但两股表现迥异.在今年3月增持平保後至日前减持,平保与周大福均无交代过实际原因,但市场揣测可能与期权有关.查究郑裕彤是在今年3月与平保达成独家认购新股协购,当时平保以折让价配股,被外界认为有私相授受,是平保缺钱而低价配股予彤叔做期权交易?还是另有苦衷?平保应该作出交代,不然,日後平保的投资决策很易受到市场质疑.事实上,平保近日疲弱,曾创下52周新低价59.7港元,或多或少与市场搞不清这宗买卖的幕後交易实况.

相反,彤叔透过旗下私人持有的周大福,自今年5月以来不断增持佐丹奴,初始收购约14.7%或2.2亿股,每股作价5.7港元,彤叔曾表示看好佐丹奴派息佳,管理良好,若价格合适会继续收购.佐丹奴昨日公布截至今年6月底止中期销售额26.49亿港元,按年增23.96%.纯利升71.29%至3.46亿港元.可贵是毛利增27.81%至15.81亿港元,毛利率升2.3%至63.2%.香港及台湾毛利率升3%.似乎彤叔是真心看好佐丹奴,与低价接入平保做期权策略却不同.同股不同命,靓靓业绩公布後,佐丹奴昨抽升18%,收报6.45港元.

佐丹奴中、港、台三大市场,按上半年销售额计算,中国占39%,香港、澳门及台湾占34%.若以经营溢利计算,中国占34%,而香港、澳门及台湾占36%,已见拉成均势,大中华概念足,都算成功.对香港上市零售企业来讲,佐丹奴成功进占三地发展,无疑值得借镜,何况中国内地更鼓励港资企业打入内销市场.不过,中、港文化,及价值观的差异,港资品牌要打入中国内地市场也要留意这方面差异.一位从事广告界的朋友曾透露,莎莎(0178.HK)在进入中国内地市场都遇到一些困难,因为以中国内地人眼中水货是次一档的产品.

收市後东风汽车(0489.HK)公布2011年半年度盈利58.6亿元人民币,按年倒退10%,以首季纯利28.6亿元人民币计,即次季盈利为30亿元人民币,保持平稳.按常理,市场对倒退的业绩可能会作出负面反应,但瑞信集团在昨日发表报告指,将东风汽车投资评级由”中性”升至”优于大市”,目标价由12.25升至16.5港元,有提前消压作用.(010)

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人行再抽资,招行勿高追 /余少文

虽然国指继续受制11,000点,在外围市况回稳下,A股虽三连跌,惟国企股估值已偏低,不排除国指可以突破11,000点及上试较高水平.仍然相信”升也内银、跌也内银”,原以为内银股不利消息已出得七七八八,可惜《人民日报》昨日证实市场近日一直流传的传言,指人行会扩大准备金徵收范围,将保证金存款也纳入缴存范围.市场普遍估计相关措施会冻结9,000亿元人民币.今次人行抽资等于过往2-3次上调存准率的规模,会对内银股带来另一个不确定因素,也是中国内地股市连跌原因之一.

当然,大户如认为人行新措施是中国最後手段,则跟美银减持建行一样,利淡因素消除,大市自然有望走高.只是人行对于今次实施的准备金新规,是按比例分段实施,要到12月才结束,相信会对内银股带来困扰,如中信银行(0998.HK)承认会有约400亿元人民币要上缴,相关数额已是上半年新增贷款906亿元人民币的44%,相信其他内银股情况相似,一定会压制内银股放贷力度,银行自然再有资金需求.媒体报道,指招行计划今年底前完成350亿元人民币A+H股供股计划,可以较其他内银股提早增加资本.而招行上半年盈利增长40%至186亿元人民币,每股盈利0.86元人民币,市帐率约2倍,至于资本充足率11.05%,在上市的九行中仅高于民生银行(1988.HK),净息差2.99%虽高于五大行,惟较首季净息差只微升0.01%,至于其不良贷款率只有0.61%,则优于其他八行,同期新增贷款约1,233亿元人民币.

其实,招行的盈利增长能力较不少内银股强.彭博综合证券商在其公布业绩前的预测数字来看,估计其未来三年盈利每年复式增长逾23%,未来三年预测PE亦会降至8.7倍、7.6倍和6.5倍.至于股价近期在15港元至17港元区间上落,不排除短期可续上试较高水平,如18港元,但在中国遏抑银行信贷扩张下,招行跟其他内银股一样宜先观望,股民如要短线入市,也要见好即收或严守止赚蚀位.(008)