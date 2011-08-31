〔港报财经评论〕结算後20,000点上胶着居多--信报8月31日

结算後20,000点上胶着居多 /陆文

美银在其所持的建行股份有一半解冻後出售予多个中东与亚洲主权基金,这批131亿股作价逾647亿港元,总算令受压的建行在不明朗因素消除,股价反弹1.8%,至5.65港元,但尾市从全日高位5.83港元回落不少.不过,这情况却引来市场关注,其他有欧美机构投资者持有不少股份的股份传出有减持套现需要,昨天应以国美(0493.HK)被传去年与大股东抗衡争取控制权的贝恩资本基金,可能出售所持9.98%股份最为关注,亦导致其股价逆市下跌4.69%,收报3.25港元.国美澄清贝恩未有减持,但贝恩以往支持的管理层易帅,而现价较贝恩入股价有可观升幅,是否候机减持的可能性存在.当然,在目前外资看好内销股产业,包括中国内地传出”十二五”家电规划将由1.1万亿港元加大至1.5万亿港元,年均增长9.2%,而国美最新公布业绩中期纯利12.52亿港元符合预期,看来可以较高股价作减持,但後市股价将变得反覆.

值得一提是,早前传出欧洲股神安东尼波顿曾出售其所持的华晨(1114.HK),但据日前参与公司管理层业绩解读会者得悉,前者未有减持,亦对未来两年公司兴建生产线进入收成期有信心.不过,他将于两年後退休,这批股份会否出售值得留意.李嘉诚上周增持长实(0001.HK)至42.72%不算一回事,早前业绩後已有多番增持.不过,他再以每股3.599港元增持深圳中航(0161.HK)300多万股,至10.67%股权,较值得关注,这间从事液晶显示器、印制电路板及手表为主,中期纯利2,086万元人民币,增长7.2%,每股盈利3.1港分并无突出,年初公司附属深天马发行收购上海天马被视为重组不获批准.不过,市场对航天系重组活动长期挥之不去,希望有突破.至于李氏年中曾以每股0.62港元增持2亿股,至5.83%的中聚电池(0729.HK),昨天股价亦升17.5%,收报0.47港元,由于年内中国内地打压铝酸电池这污染高的行业,令生产商降至只有240个,被视为锂电生产商可能受惠日後电动车市场.

早前密密增持佐丹奴(0709.HK)的郑裕彤,公司中期盈利3.46亿港元,升71%,派中期息15港仙,整份业绩表现理想,刺激股价升18%,予人有春江鸭能耐,亦符合郑氏入股中短线表现较理想,至于长线即属一般,对跟风者有短线参考价值,现价应尚可看高半线,初步看7港元.(P28)

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避险情绪再升温 /苏子

上周五欧罗兑美元最高曾见1.4502,并且以近全周高位收市,本周初汇价承接上周五的良好上升势头,进一步突破前周的1.4517高位,但汇价破位後仅高见1.4550便乏力再升,始终未能挑战上月4日的1.4578高位,最後汇价回落至1.4515水平收市,略高于上周五的收市价及1.45心理关口,故技术上看汇价昨天仍可看高一线.可惜,昨天亚洲市及欧洲市早段,欧罗兑美元仍未能顺势突破本周初的1.4550高位,结果随後在德国DAX指数及法国CAC指数高开後,升幅迅即大幅收窄,道指期货更由升转跌,令市场避险情绪再度上升的不利情况下,使欧罗兑美元亦掉头回落,当汇价失守本周初的1.4463低位後,触发不少平仓沽盘入市,令跌势更是一发不可收拾,欧罗兑美元已见下破10天SMA的1.4410支持,暂时低见1.4382水平.

目前市场仍对下月联储局议息後或暗示推出QE3措施存有一定期望,故理论上本周早段美元可承接上周五美国市的弱势,进一步往下寻底,使欧罗兑美元顺利突破上月4日的1.4578高位阻力才对.不过,由于昨天欧洲市欧罗兑美元的下跌主要是受到欧洲股市再现弱势及道指期货由升转跌所拖累.但目前欧美股市波幅之大及走势之异常反覆,令投资者未到最後收市时间,亦不敢断言欧美股市究竟是上升还是下跌.因此,若然昨晚欧洲三大股市指数均见奇迹地录得升幅,道指期货更完全抹去昨天欧洲市早段的跌幅,那欧罗兑美元便较大机会因环球股市再次造好使市场避险情绪回落而转弱为强,甚至再次返回1.45心理关口以上收市.倘若出现此奇迹情况,即昨晚收市时欧罗兑美元可以完全收复昨天欧洲市的跌幅,相信今天欧罗兑美元可望成功突破上月4日的1.4578高位阻力,随後挑战6月7日所造的1.4696高位.

相信只要市场对联储局推出QE3救市措施的憧憬不减,美元的表现应不会好得到哪里去,而这有利仍然备受债务危机困扰的欧罗兑美元将出现不跌反升的相反走势.但从昨天欧洲市欧罗兑美元不升反跌,美元一直不肯向下作出重大突破的表现来看,似乎国际大户正打赌联储局在下月的议息结果将再次令广大对QE3有期望的投资者失望而回.因此,若然昨晚并未见有奇迹出现,环球股市及欧罗兑美元均见明显低收,而美汇指数更以早晨之星及大阳烛的利好形态升破20天SMA阻力收市,那便要小心美元或在市场仍憧憬QE3稍後会出台的利淡环境下,出奇不意地向上突破,杀众多看淡美元者一个措手不及.(P30)