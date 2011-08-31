《香港重要政经日程》--8月31日-9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月31日(三)
--11:00 中航科工(2357.HK)上半年业绩记者会.
--14:30 上海石油化工(0338.HK)上半年业绩记者会.
--15:00 银河娱乐(0027.HK)上半年业绩记者会.
--17:15 北京控股(0392.HK)上半年业绩记者会.
-- 香港公布7月货币统计数据.
-- 香港政府公布7月财政数据.
*-- 香港金融管理局公布7月底止的外汇基金总资产.
-- 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩.
=====================================================================
9月1日(四)
--11:30 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩记者会.
--12:15 YGM Trading(0375.HK)股东周年大会.
--14:30 私人财富管理及投资公司London and Capital Asia Ltd开业记者会.
-- 信和置业(0083.HK)公布年度业绩.
*9月2日(五)
-- 中国卫生控股(0673.HK)年度业绩公告.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 大同集团(0544.HK)股东特别大会.
--11:00 精优药业(0858.HK)股东周年大会.
--14:30 汉登控股0448.HK股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。