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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:03 BJT

《香港重要政经日程》--8月31日-9月2日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月31日(三)

--11:00 中航科工(2357.HK)上半年业绩记者会.

--14:30 上海石油化工(0338.HK)上半年业绩记者会.

--15:00 银河娱乐(0027.HK)上半年业绩记者会.

--17:15 北京控股(0392.HK)上半年业绩记者会.

-- 香港公布7月货币统计数据.

-- 香港政府公布7月财政数据.

*-- 香港金融管理局公布7月底止的外汇基金总资产.

-- 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩.

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9月1日(四)

--11:30 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩记者会.

--12:15 YGM Trading(0375.HK)股东周年大会.

--14:30 私人财富管理及投资公司London and Capital Asia Ltd开业记者会.

-- 信和置业(0083.HK)公布年度业绩.

*9月2日(五)

-- 中国卫生控股(0673.HK)年度业绩公告.

--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.

--10:30 大同集团(0544.HK)股东特别大会.

--11:00 精优药业(0858.HK)股东周年大会.

--14:30 汉登控股0448.HK股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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